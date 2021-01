Il Fatto | Diritti tv, un calcio vecchio cerca soldi nuovi: difficile che li ottenga

Come riportato da Il Fatto, ogni tre anni la Serie A si interroga sul suo futuro: i diritti tv devono essere riassegnati per il 2021-2024 e nessuno sa chi se li aggiudicherà.

Si è passati dal duopolio Sky–Mediaset al più recente Sky–Dazn, che ha scontentato sia i tifosi costretti al doppio abbonamento, sia le aziende che non hanno guadagnato quanto speravano. Oggi questo non potrebbe più funzionare poiché il Consiglio di Stato ha decretato una posizione dominante per Sky, vietando nuove esclusive online: qualora la pay-tv dovesse comprare nuovamente le sue partite, queste dovranno essere visibili online ad un prezzo minore. Il problema è che questo meccanismo riduce il valore del prodotto: un’esclusiva che non è un’esclusiva.

Il calcio è in crisi e continua a cercare soldi per un vecchio campionato. Per questo motivo, la Lega è pronta a vendersi ai fondi di investimento stranieri, manca solo la firma: si parlerebbe del 10% da cedere a Cvc, per circa un miliardo e mezzo. Anche se continua a sussistere il problema relativo a Sky, che non potrebbe adottare la stessa politica di tagli ovunque. Oggi i presidenti pretendono di guadagnare cifre importanti in un mercato compromesso già da tempo e aggravato dall’attuale pandemia.

Al momento la Lega prevede due bandi domestici per l’organizzazione futura: una per piattaforma, dove tutti prendono tutto; l’altra per prodotto, con la solita divisione di partite (7-3). Un’altra via, potrebbe essere la creazione del canale della Lega: la Serie A diventerebbe editore di se stessa, producendo le partite e rivendendole a tanti operatori. Ma questa ipotesi risulterebbe troppo rischiosa e sarebbe più rassicurante la scelta di un partner.

Uno dei problemi della stessa Sky è il rilancio online: Mediaset, infatti, dovrebbe provvedere per le competizioni di Champions e avrà le partite di Coppa (che Sky non potrà trasmettere in streaming) e forse aprirà una nuova piattaforma digitale. Tim ha parlato sia con Mediaset che Dazn su una possibile offerta congiunta in campionato. Ma il vero competitor per il campionato sembra essere proprio Amazon: la società di Jeff Bezos però potrebbe essere interessata più al singolo evento da trasmettere prime, piuttosto che alla sua interezza. Le aziende al momento sono in trattativa per far sopravvivere la Serie A, non ci resta che attendere.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: