Il Messaggero | Lazio, c’è il Sassuolo: Inzaghi punta sull’amuleto Immobile

Come riportato da Il Messaggero, la Lazio affronta oggi il Sassuolo, vittima preferita da Ciro Immobile: l’attaccante biancoceleste è andato a segno otto volte in sei gare contro la squadra emiliana. Dopo aver riposato con il Parma in Coppa Italia, il giocatore è pronto a guidare l’attacco della Lazio: lunedì ha avuto un contrattempo con il cognato e giovedì era in Tribuna all’Olimpico ad esultare il compagno di squadra Muriqi, autore del goal nel recupero di Lazio–Parma. Nella gara contro il Sassuolo però, sembra che ad accompagnare Immobile sarà Caicedo, come dimostrano le ultime prove a Formello.

