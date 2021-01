Il Tempo | C’è Todibo, Strakosha potrebbe partire

Ventuno anni compiuti da meno di un mese. Cresciuto nel Tolosa, passato al Barcellona e girato in prestito allo Schalke 04 prima e al Benfica poi. La crescita di Jean-Clair Todibo ha subìto una piccola battuta d’arresto. Nonostante la giovane età, infatti, è da tempo che gli è stata affibbiata la targhetta del baby fenomeno. In Portogallo però le sue presenze si contano sulle dita di una mano. Non è riuscito a convincere l’allenatore e anche per questo motivo diversi club si sarebbero fatti avanti con il Barça per fargli cambiare destinazione. In Italia ci hanno provato Parma e Benevento, ma il ragazzo classe 1999 non sembra convinto. Discorso diverso per la Lazio, squadra che gioca la Champions League e con cui Todibo potrebbe rilanciarsi. Anche Simone Inzaghi ha dato il via libera per il trasferimento, a differenza delle ipotesi Papastathopoulos e Mustafi (fermi da troppo tempo). Ai biancocelesti serve un calciatore pronto da subito e che non vada a occupare posti nella lista degli over 22. Dotato di buon fisico e di una discreta velocità, il francese sarebbe l’innesto perfetto per sostituire l’infortunato Luiz Felipe. Attenzione anche alla questione Strakosha. Ieri ha saltato la seduta di rifinitura e non sarà convocato per la sfida con il Sassuolo. Il suo contratto scade nel 2022, e fino a oggi non è stato trovato un accordo per il rinnovo. Se arrivasse un’offerta congrua, la Lazio potrebbe pensare di cedere il portiere albanese.

Il Tempo/Daniele Rocca

