Lazio a caccia del successo casalingo con il Sassuolo: l’ultima volta fu goleada

Questo pomeriggio alle 18.00 la Lazio scenderà in campo per affrontare il Sassuolo nella 19esima giornata di Serie A. Troppi i punti persi per strada nel girone di andata, che si concluderà proprio questo week end. Inutile sottolineare quindi quanto una vittoria possa rivelarsi fondamentale, ma non sarà facile di fronte a un avversario come il Sassuolo.

I neroverdi, infatti, stanno disputando un ottimo campionato, si trovano a un solo punto di distanza dalla Lazio e costituiscono un ostacolo non indifferente, in particolar modo all’Olimpico. Già, perchè l’ultima volta in cui i biancocelesti conquistano i 3 punti risale al 1 ottobre 2017, con un sonoro 6-1 della compagine di Inzaghi, ai danni del club allora allenato da Bucchi.

E’ la settima giornata di campionato e in un Olimpico colmo di tifosi la Lazio si prepara ad offrire uno spettacolo che si rivelerà una vera e propria goleada. Una gara che, però, sembra in un primo momento tutta in salita: al 27’ del primo tempo, Berardi trasforma il calcio di rigore e porta il Sassuolo in vantaggio. Ma è un fuoco di paglia, perchè Luis Alberto, particolarmente ispirato, poco prima dell’intervallo sfodera una perla su punizione ristabilendo la parità.

Al rientro in campo, la Lazio si trasforma e annienta il malcapitato Sassuolo. Il sorpasso arriva dopo circa 10 minuti con un colpo di testa imperioso di De Vrij su corner di Luis Alberto. Lo spagnolo un minuto dopo realizzerà anche la sua prima doppietta personale in biancoceleste confermandosi l’uomo partita del match. Ma gli uomini di Inzaghi non accennano a fermarsi: la quarta e la quinta rete avranno la firma di Marco Parolo e la ciliegina finale sarà il gol dal dischetto di Ciro Immobile. I tifosi in visibilio inondano la squadra di cori e applausi, a coronamento di quell’indimenticabile pomeriggio di calcio-spettacolo.

Molte cose sono cambiate da allora, ma chissà che oggi, una Lazio con qualche consapevolezza in più, non riesca a far rivivere, con un’ottima prestazione, quel match scolpito nel cuore dei tifosi nostalgici.

