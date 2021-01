Lazio contro Sassuolo, sfida speciale nel destino di Acerbi: quella di oggi sarà la 13°

Per la Lazio è arrivato il momento di dare continuità ai risultati. La strada intrapresa dallo scorso 6 gennaio è quella giusta, con tre vittorie consecutive contro Fiorentina (2-1), Parma (0-2) e nel derby contro la Roma (3-0) in campionato, ed il passaggio del turno ai Quarti di finale di Coppa Italia. Quest’oggi la squadra di Inzaghi avrà un’altra partita impegnativa, visto che allo Stadio Olimpico di Roma arriva il Sassuolo. La squadra emiliana ha iniziato bene la stagione, fino ad arrivare nelle zone alte della classifica. La sfida, in programma alle ore 18:00, sarà una gara speciale per il difensore biancoceleste Francesco Acerbi. Cinque anni trascorsi in neroverde, dal 2013 al 2018. Cinque stagioni prima di trasferirsi nella Capitale, sponda Lazio ovviamente, dove, quest’anno, ha iniziato la sua terza stagione come leader della retroguardia laziale.

In cinque anni di Sassuolo, Acerbi ha collezionato ben 173 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, realizzando anche 11 reti, tutte nel campionato italiano. Al Sassuolo, come in questi primi due anni alla Lazio, Francesco si è rivelato un vero leader del reparto difensivo, riuscendo, nelle ultime due stagioni, dal 2016 al 2018, a scendere in campo in tutte e 38 le gare di campionato.

Nell’estate del 2018 si trasferisce alla Lazio, pronto a sostituire Stefan De Vrij, approdato all’Inter qualche giorno prima. Acerbi però, con la sua leadership, non fa per niente rimpiangere il difensore olandese, visto che per alcuni la squadra biancoceleste ci ha guadagnato con questo cambio al centro della difesa. Iniziata quest’anno la terza stagione in biancoceleste, Acerbi ha collezionato fino ad ora 117 presenze con la Lazio in cinque competizioni diverse: Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Europa League e Champions League. A quota 5 reti realizzate, tutte in campionato anche qui, Acerbi con la maglia biancoceleste conquista i suoi primi due trofei: alla prima stagione con la Lazio alza al cielo la Coppa Italia, vinta nel 2019 contro l’Atalanta, mentre nello stesso anno, alla seconda stagione, vince la Supercoppa Italiana a Riyad contro la Juventus.

BIANCOCELESTI CONTRO NEROVERDI: UNA SFIDA SPECIALE PER ACERBI, GIOCATA DODICI VOLTE

Dalla stagione 2013/2014, anno in cui Acerbi è approdato in neroverde, che coincide con l’esordio in Serie A della squadra emiliana, si sono disputate 14 sfide tra queste due squadre. Il bilancio parla di 8 vittorie della Lazio, 3 pareggi e 3 vittorie del Sassuolo. Quella di oggi sarà la quindicesima e per il difensore biancoceleste, oltre ad essere una sfida speciale da doppio ex, sarà la 13° volta che scenderà in campo per disputare una partita tra Lazio e Sassuolo. Dodici gli incontri già disputati, tutti da titolare e per novanta minuti in campo: otto con la maglia del Sassuolo e quattro con quella della Lazio. Solamente in due occasioni non ha preso parte al match, entrambe nel 2014 in maglia neroverde: nella gara di ritorno della prima stagione, vinta poi dalla Lazio per 3-2 all’Olimpico, non era a disposizione, mentre nella gara d’andata della stagione successiva rimase in panchina. Anche in quella occasione i biancocelesti vinsero per 3-2 in casa.

Ancora alla ricerca del primo gol in questa sfida, Acerbi si rese protagonista in un Sassuolo-Lazio del 2017: al Mapei Stadium, dopo il risultato di 1-1 con cui è terminato il primo tempo, la Lazio riesce a portare a casa i tre punti nel finale, proprio grazie ad un autogol sfortunato di Francesco, a quel tempo difensore neroverde, deviando un cross nella sua porta.

Sarà la 5° volta che giocherà questo match con la maglia della Lazio: il bilancio dei quattro precedenti, tutti in campo da leader della difesa, è equilibrato, con una vittoria per parte e due pareggi.

