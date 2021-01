Lazio-Sassuolo, Akpa Akpro nel pre partita: “Servirà lo spirito del Derby, vogliamo i 3 punti”

Tra poco meno di un’ora, Lazio e Sassuolo scenderanno sul campo dello Stadio Olimpico di Roma, per affrontarsi nell’ultima sfida del girone d’andata. Ai microfoni di LazioStyleRadio, è intervenuto, per presentare il match, Jean Daniel Akpa Akpro, centrocampista biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni: “Settimana importante questa per me e per la squadra, dobbiamo vincere perché abbiamo bisogno di punti e di fare una grande partita. Inzaghi mi ha detto di mettere in campo il calcio che conosco, non ho bisogno di fare altro, aiuto solo la squadra a vincere. Oggi mi aspetto una partita difficile, dobbiamo essere pazienti e avere lo stesso spirito del derby e di altre gare, dobbiamo dare tutto per i tre punti”.

