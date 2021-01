Lazio-Sassuolo, De Zerbi: “Lazio più forte di noi, abbiamo subito la loro fisicità”

Al termine del match tra Lazio e Sassuolo che ha visto i biancocelesti imporsi per 2-1 il tecnico neroverde è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Può essere che la Lazio sia più forte di noi, se sta bene la possiamo patire. Abbiamo subito la fisicità, tanto che il primo gol subito è arrivato da un calcio piazzato. Inoltre i biancocelesti stanno bene fisicamente in questo periodo. Il Sassuolo ha dei meriti, abbiamo perso solo con le squadre che ci precedono, tra ritorno della scorsa stagione ed andata di questa abbiamo fatto 62 punti, posso solo ringraziare i miei giocatori. Non mi piace avere scuse o parlare dei giocatori che ci sono mancati, ma quelli davanti che abbiamo hanno avuto dei problemi. Non sono scuse ma è la verità, anche se potevamo fare meglio anche nelle partite con le assenze. Nuova squadra? Non ci penso, sarebbe una mancanza di rispetto verso il Sassuolo ed i suoi tifosi. Sono arrabbiato per molte partite che abbiamo buttato, ma la mia squadra è forte, anche se possiamo sempre fare qualcosa in più. Dobbiamo crescere tutti. Il mercato non è da prendere in considerazione, io son felice qui e non è un argomento che mi tocca.”

