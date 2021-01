Lazio-Sassuolo, Inzaghi nel post partita: ”In settimana rinnovo. Torniamo sul mercato per sostituire Luiz Felipe”

Nel post partita di Lazio–Sassuolo, l’allenatore biancoceleste Inzaghi è intervenuto a Lazio Style Channel: “Sono soddisfatto della vittoria, abbiamo battuto meritatamente una grande squadra. I ragazzi sono stati bravi a mantenere la lucidità per ribaltare la partita. Sono felice per il ritorno di Correa, un calciatore per noi fondamentale. Bene anche gli ingressi di Caicedo e Muriqi. Adesso testa all’Atalanta, contro di loro sono sempre state partite intense. Dobbiamo recuperare energie e forze, purtroppo giocheremo ancora una volta il quarto di finale in trasferta ma andremo a Bergamo per fare la nostra partita. La classifica è corta, ci sono tante squadre in pochi punti. Abbiamo avuto qualche problematica iniziale ma ora siamo in striscia e dobbiamo cercare di dare seguito a queste cinque vittorie di fila. Marusic? Sta avendo un grande rendimento, sia a destra che a sinistra, offrendo una spinta continua. Purtroppo l’assenza di Luiz Felipe pesa, con la Società stiamo valutando se inserire qualche nuovo profilo in quel ruolo”.

