Lazio-Sassuolo, Inzaghi: “Questa partita l’esame più tosto. Rinnovo? Tutto pronto”

Al termine della partita tra Lazio e Sassuolo Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Quello col Sassuolo è l’esame più tosto. Loro sono una squadra tosta, e non scordiamoci che abbiamo giocato praticamente 48 ore fa. E’ la quinta vittoria consecutiva e siamo contenti, vogliamo continuare sapendo che è un campionato difficilissimo. Anche stasera eravamo in emergenza ma i ragazzi passano sopra a tutti. Vittoria nel derby? Contentissimi per quello che rappresenta, ma dopo quella dovevamo già pensare alla coppa Italia col Parma e poi questa. E’ un periodo fitto di impegni ma cercheremo di fare del nostro meglio. Correa mezzala? E’ un’opzione. Ha fatto una buona partita, è fuori da dicembre. Gli serve minutaggio, ma è un grande giocatore che dà sempre il massimo per la squadra. Milinkovic? E’ in crescita. è uno dei pochi che ha giocato anche giovedì ed è un ragazzo che merita molto. Rinnovo? Vi avvertirò appena avrò firmato. Il presidente ieri mi ha detto che pronto, attendo con fiducia. Anche io sono pronto. Immobile? Oggi ha giocato con gli antidolorifici, è un periodo difficile per via di un problema alla caviglia che ha da due settimane, ma è il nostro leader.”

