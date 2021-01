Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali: ecco il sostituto di Luis Alberto scelto da Inzaghi

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra Lazio e Sassuolo. I biancocelesti vengono da tre successi consecutivi in campionato, e non hanno per niente voglia di fermarsi per continuare la rincorsa alle zone alte della classifica. Il Sassuolo, dopo il pareggio contro il Parma, è a caccia di punti per continuare a rimanere attaccati alla speranza Europa. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre per il match in programma alle ore 18:00:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Correa, Immobile.

A disposizione: Alia, Furlanetto, Armini, Hoedt, Escalante, Parolo, Fares, Czyz, Lulic, Pereira, Caicedo, Muriqi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traore, Djuricic, Defrel; Caputo.

A disposizione: Pegolo, Turati, Ayhan, Peluso, Kyriakopoulos, Magnanelli, Lopez, Boga, Oddei, Haraslin, Raspadori.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: