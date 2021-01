Lazio-Sassuolo, le statistiche sorridono ai biancocelesti

Un buon momento quello della Lazio, che in questo 2021 non è ancora incappata in un risultato negativo ed in cui è riuscita ad alzare la china soprattutto in campionato. Di conseguenza anche le statistiche sorridono ai biancocelesti, come quelle pubblicate da Lazio Page sul proprio profilo Twitter: la quinta vittoria consecutiva in gare ufficiali della Lazio è la più lunga da più di un anno a questa parte, quando la squadra biancoceleste fece sei vittorie tra tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Inoltre il gol di Immobile nel secondo tempo è 12esimo secondo tempo consecutivo in casa, striscia più lunga d’Europa, e contemporaneamente interrompe le strisce di 6 secondi tempi con gol e 6 secondi tempi con più gol del primo tempo (anch’esse prime in Europa) del Sassuolo.

