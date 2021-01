Lazio-Sassuolo, Milinkovic: “Ci siamo uniti. Le vittorie frutto della nostra mentalità”

Al termine della gara vinta dalla Lazio contro il Sassuolo, Milinkovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Ci manca gente importante ma siamo tanti e ci siamo uniti, ora si guarda avanti. Oggi abbiamo giocato una partita in cui non abbiamo fatto benissimo ma abbiamo vinto, è la quarta di fila e cercheremo di vincerne altre. Probabilmente è la nostra mentalità la chiave, è importante essere un gruppo forte, tutti insieme. Ci siamo avvicinati alla zona Champions. Tra un mese c’è una gara importante in Champions, ma dobbiamo pensare a tutte quelle che ci sono prima.”

