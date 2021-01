Lazio-Sassuolo, quasi sempre in gol entrambe quando si gioca all’Olimpico: il dato della Serie A

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Lazio e Sassuolo, il profilo ufficiale Twitter della Lega Serie A, ha pubblicato un dato particolare per le sfide tra biancocelesti e neroverdi quando si incontrano allo Stadio Olimpico di Roma: in sette sfide giocate nella Capitale infatti, per ben sei volte entrambe le squadre sono andate in gol.

