Lazio Women-Pontedera 1-1, ancora gol per Martin

Un pareggio agrodolce per la Lazio di Seleman. Le biancocelesti rallentano in chiave promozione contro il Pontedera, ma confermano la propria imbattibilità stagionale. Non basta l’undicesima rete in campionato della solita Adriana Martin in apertura di partita, resa vana dal gol al 13′ di Gavagni che sancise il definitivo 1-1.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: