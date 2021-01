MOVIOLA | Giua sbaglia nel primo tempo su Immobile

Il match tra Lazio e Sassuolo è terminato 2-1: vittoria fondamentale in ottica Champions League. La gara è stata diretta dall’arbitro di Sassari Antonio Giua: a tratti il direttore di gara ha mostrato molta imprecisione. Nel primo tempo, un episodio da segnalare accade al minuto 20’: Immobile prova ad entrare in area di rigore ma viene fermato da Ferrari. L’arbitro sardo lascia giocare ma l’attaccante napoletano ha ricevuto un colpo dal difensore emiliano: manca il fallo e il cartellino giallo per Ferrari. Non era una chiara occasione da gol, data la posizione di un altro difensore del Sassuolo che poteva eventualmente intervenire, motivo per il quale sarebbe stato giusto fischiare fallo e dare l’ammonizione a Ferrari. L’arbitro ha valutato per cui il VAR non poteva intervenire: inoltre non sarebbe potuto intervenire perché era una azione fuori area senza cartellino rosso.

Durante il secondo tempo l’arbitro sardo migliora rispetto alla prima frazione di gioco: punisce, correttamente, i falli di Patric, Marlon, Obiang e Leiva, dando loro il cartellino giallo.

