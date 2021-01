PAGELLE – Milinkovic di prepotenza e Immobile ministeriale di lusso. Che discesa di Marusic!

Reina 6 – Prende gol alla prima azione del Sassuolo con Caputo che lo batte da pochi metri. Poteva essere un presagio di una serata complicata, invece è l’unico tiro in porta che subisce.

Patric 6 – Ordinato e diligente, Traorè e Djuricic ci provano ad infilarlo ma non viene mai sorpreso. Ricorre alle maniere forti per sventare un pericoloso contropiede.

Dal 67′ Parolo 6 – Destinato a vivere la sua seconda giovinezza calcistica da difensore centrale, ruolo che ricopre con esperienza.

Acerbi 6,5 – La sua ex squadra lo mette subito in difficoltà, la rete di Caputo fa alzare il livello di attenzione per evitare danni. Il Leone biancoceleste si setta su modalità “Nesta” e non passa più nessuno.

Radu 6 – Mai impensierito da Defrel e Traore, con mestiere porta a termine una partita senza errori.

Lazzari 6 – Dopo un derby paranormale, si prende una giornata di ordinaria amministrazione senza mai soffrire i giocatori che De Zerbi alterna dalle sue parti.

Dal 75′ Lulic 6 – Come col Parma è provvidenziale un suo recupero appena entrato in campo.

Milinkovic 7,5 – Sa che spetta a lui mettere qualità in una mediana priva di Luis Alberto come sa che sui calci d’angolo deve sfondare la porta avversaria. Prepotenza pura nel pareggiare e nelle sue giocate.

Lucas Leiva 6 – Ruggisce per rimettere ordine ad un inizio gara sorprendente del Sassuolo. Ricompattata la squadra non ha problemi a gestire le maglie neroverdi che provano ad infilarsi centralmente.

Dal 75′ Escalante 5,5 – Ha l’opportunità di chiudere la partita ma calcia troppo debolmente addosso a Consigli. Una occasione sprecata troppo ghiotta.

Akpa Akpro 6 – Tanta quantità e poca qualità. Prezioso in fase di pressing e di recupero, meno quando ha il pallone fra i piedi ossia spesso visto che il Sassuolo lo lascia libero di impostare.

Marusic 7 – La vittoria è tutto merito di una sua discesa palla al piede sulla sinistra dove salta Muldur e confeziona col mancino per Immobile il più facile dei regali.

Correa 6 – Torna titolare dopo praticamente un mese, uno stop che lo ha arrugginito. Fatica ad accendersi e a duettare con i compagni, almeno ha il merito di battere bene il calcio d’angolo del pareggio.

Dal 67′ Caicedo 6 – Qualche pallone gestito bene alla sua maniera e poco altro, la squadra entra in risparmio energetico dopo le fatiche di Coppa Italia e quindi si adatta al momento.

Immobile 7 – Timbra il cartellino alla prima palla che gli capita in area ed è la rete dei tre punti. Sfiora la doppietta quando colpisce a botta sicura ma trova sulla traiettoria Obiang.

Dall’86 Muriqi SV – Sfiora le rete con un colpo preciso all’angolino ma ci arriva il guantone di Consigli.

All. Inzaghi 6,5 – Chiude il giro di boa al settimo posto ma ad appena due lunghezze dalla zona Champions. Si fanno sentire le stanchezze di Coppa Italia ma la Lazio ha la forza di ribaltare una partita cominciata male.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: