Serie A, la Juventus torna a vincere contro un Bologna che spreca troppo

Termina 2-0 il lunch match della 19° giornata tra Juventus e Bologna all’Allianz Stadium. Partono bene i padroni di casa che trovano il gol già al 15′ con un tiro di Arthur deviato da Schouten che inganna e spiazza Skorupski. Nel secondo tempo il Bologna prova a pareggiare i conti con un paio di occasioni senza però trovare la rete. Rete che arriva invece al 71′ grazie a un colpo di testa di McKennie su calcio d’angolo che raddoppia e indirizza la gara in favore dei bianconeri. In classifica la Juventus, tornata alla vittoria dopo la sconfitta contro l’Inter, è ora al quarto posto con 36 punti a -1 dalla Roma. Il Bologna di Mihajlovic, con 20 punti, è momentaneamente in tredicesima posizione.

