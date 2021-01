SOCIAL | Luis Alberto si allena per tornare in campo – FOTO

Un’assenza pesantissima quella di Luis Alberto, e lo ha sottolineato anche Mister Inzaghi in conferenza stampa. L’operazione d’urgenza all’appendicite costringerà lo spagnolo a stare lontano dai campi per almeno 7/10 giorni. L’intervento è andato bene e il ‘Mago‘ ha già ripreso gli allenamenti per non farsi trovare fuori forma. Questa mattina infatti ha pubblicato sulle storie di Instagram un breve video del suo allenamento. Cyclette e tanta voglia di tornare al più presto in campo.

