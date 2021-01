TMW | La Lazio e un difensore da acquistare: Todibo più di Sokratis, ma occhio alle sorprese

Come riportato da tuttomercatoweb.com, ieri sul tema mercato, Simone Inzaghi ha dichiarato: “con la società se ne sta parlando, per trovare un giocatore adatto“. Giovedì, invece l’allenatore biancoceleste è stato più diretto. Indipendentemente da questo però, la Lazio sta valutando delle alternative nel ruolo di difensore centrale per sopperire all’assenza di Luiz Felipe, out almeno due mesi e mezzo.

Sono in corso delle valutazioni a Formello, in particolare nella ricerca del profilo giusto sono da considerare tre elementi: le caratteristiche tecnico-tattiche, l‘indice di liquidità e l’età del giocatore. Un over 22 comporterebbe il taglio di Luiz Felipe, mentre un under non avrebbe problemi di inserimento.

Il profilo di Todibo sembra essere il profilo quasi perfetto: il giocatore è un classe ’99 e può essere preso in prestito, il che permetterebbe alla Lazio di non uscire dai paletti finanziari imposti dalla FIGC. Il calciatore francese, di proprietà del Barcellona, da ottobre è in prestito al Benfica, dove non si è mai ambientato (ha collezionato solo 2 presenze). La Lazio per lui potrebbe essere una soluzione per cambiare aria e ritrovarsi. Lo stesso Todibo sembra aver dato l’ok al trasferimento a Roma, manca solo l’accordo delle società biancoceleste con il Barcellona. Resta da capire se il giocatore sia idoneo per giocare come terzo di destra, dato che nella sua carriera si è prestato sempre in una linea a 4.

Un’altra ipotesi è Sokratis Papastathopoulos, giocatore 32enne greco appena svincolato dall’Arsenal. In passato ha giocato in Serie A con Genoa e Milan, e piace molto ad Inzaghi anche per il grande bagaglio di esperienza internazionale che potrebbe tornare utile allo squadra biancoceleste. Il suo acquisto però, necessiterebbe il sacrificio di un giocatore della Lazio che occupa un posto over 22 (come lo stesso Luiz Felipe). Dopo i contatti diretti di giovedì, il suo arrivo sembra poco probabile: il giocatore vorrebbe un contratto a 1,6 milioni annui fino al 2023. La Lazio, impegnata in un’opera di ringiovanimento, preferirebbe evitare. Defilati poi i nomi di Rugani della Juventus (è in prestito al Rennes) e Mustafi (dell’Arsenal), entrambi in scadenza a giugno.

