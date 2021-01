Tragedia in Brasile, precipita aereo del Palmas: morti il Presidente e 4 calciatori

Un’altra tragedia in Brasile cinque anni dopo la Chapecoense. Come riportato anche da SportMediaset.it infatti questa mattina sono morti il Presidente e 4 calciatori del Palmas, squadra di calcio dilettantistica, in un incidente aereo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: