Calciomercato, Kiyine e l’indizio social sul suo futuro

AGGIORNAMENTO ore 13.55: Come avevamo anticipato, Sofian Kiyine è a un passo dal ritorno alla Salernitana. Pochi minuti fa, infatti, lo stesso calciatore ha postato sui suoi profili social una foto che lo ritrae in macchina, in viaggio verso Salerno. Un indizio, in attesa dell’ufficialità, del futuro del centrocampista, pronto ad affrontare l’ultima parte del campionato in forza al club granata.

La Lazio continua a lavorare sul mercato in uscita. Dopo Riza Durmisi un altro calciatore della rosa biancoceleste sembra essere molto vicino al trasferimento alla Salernitana: si tratta di Sofian Kiyine.

Il club granata da giorni manifesta interesse per il centrocampista biancoceleste, attualmente fuori dalla lista di Inzaghi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Laziopress.it sono ore decisive per il futuro del classe ’97 già in passato in forza alla Salernitana. L’accordo è del prestito secco e il giocatore potrebbe raggiungere il club granata già nelle prossime ore o al massimo nella giornata di domani: la fumata bianca è vicina.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: