CALCIOMERCATO – Silvestri interessa alle big: c’è anche la Lazio

A proposito di calciomercato, il giornalista Nicolò Schira pubblica un tweet sui social: insieme alla Roma, anche la società biancoceleste sarebbe interessata al giocatore Marco Silvestri, attuale portiere del Verona che in estate potrebbe trasferirsi in una delle big del campionato. Sembrerebbe un’ipotesi interessante per la Lazio, dove è in scadenza il portiere biancoceleste Strakosha.

Dopo #ASRoma anche la #Lazio si iscrive alla corsa per Marco #Silvestri. In estate il portiere del #Verona può volare in una big e i biancocelesti hanno Thomas #Strakosha in uscita (scadenza 2022). Aria di derby. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 25, 2021

