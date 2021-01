COPPA ITALIA | Atalanta-Lazio, la designazione arbitrale

Dopo il quarto successo consecutivo in campionato, per la Lazio è tempo di affrontare il doppio impegno Atalanta: mercoledì 27 ci si giocherà la Semifinale di Coppa Italia, mentre domenica 31 inizierà il girone di ritorno di Serie A proprio da questa sfida. Entrambe a Bergamo. In vista dei Quarti di finale di Coppa Italia, in programma alle ore 17:45, ecco la designazione arbitrale:

Arbitro: Luca Pairetto

Assistenti: Tegoni – Fiorito

Quarto Uomo: Manganiello

V.A.R.: Di Paolo

A.V.A.R.: Lo Cicero

