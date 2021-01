FORMELLO | Seduta di scarico e testa subito all’Atalanta. Differenziato per Luis Alberto

E’ iniziata la settimana del doppio impegno tra Atalanta e Lazio. Dopo la vittoria contro il Sassuolo di ieri, quarta consecutiva in campionato, la squadra di Inzaghi si appresta ad affrontare per due volte in cinque giorni i nerazzurri, mercoledì in Coppa Italia, con una Semifinale in palio, e domenica in Serie A. Questa mattina, al Centro Sportivo di Formello, è andata in scena la seduta d’allenamento mattutina: squadra a metà, con i protagonisti del successo per 2-1 contro il Sassuolo che hanno svolto una seduta di scarico, mentre il resto del gruppo è sceso regolarmente in campo. Dopo un riscaldamento composto da una corsetta libera, andature e torello, la seduta è proseguita con esercizi sul possesso palla a tre colori, per poi concludersi con un’esercitazione su cross e tiri in porta. Assenti alla seduta Strakosha, Luiz Felipe, Cataldi e Caicedo, Luis Alberto invece ha svolto un lavoro differenziato sul campo, con una corsetta lenta ed una leggera progressione sui 50 metri con le scarpe da ginnastica. Aggregati dalla Primavera in cinque: Furlanetto, G. Pereira, Adeagbo, Bertini e Czyz.

