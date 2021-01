GdS | La solidità ritrovata e ora si vede la Champions

Un treno su cui è salita in corsa la Lazio grazie alla quarta vittoria consecutiva. Adesso Inzaghi può ragionevolmente sentirsi in lizza per la qualificazione alla prossima Champions League. Dietro le milanesi (in attesa di Juventus-Napoli) ci sono 5 squadre in 3 punti e la solidità ritrovata è sicuramente motivo di soddisfazione per il tecnico che nel momento più difficile della stagione predicava pazienza e fiducia nei suoi giocatori. Immobile segna quasi ogni partita, gli esterni corrono tantissimo, il centrocampo quando è al completo ha grande qualità. La difesa avrebbe bisogno di un ritocco visto che ieri Patric ha segnato qualche lacuna e Inzaghi ha dovuto inserire Parolo al suo posto. Ma adesso tutta la Lazio ha uno spirito diverso e si è visto chiaramente ieri.

La Gazzetta dello Sport

