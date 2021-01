Lazio, vincere aiuta a vincere: ora il rinnovo di Inzaghi e il difensore

Se è vero che vincere aiuta a vincere, la Lazio lo sta dimostrando: 5 le vittorie nelle ultime 5 partite ufficiali (non accadeva da oltre un anno, 6 vittorie tra dicembre 2019 e gennaio 2020).

Da quel 6 gennaio contro la Fiorentina sembra esser avvenuta la famosa svolta che aspettavamo da tempo, grazie soprattutto a un derby stravinto che ha permesso lo step, anche mentale, di cui la Lazio necessitava.

Settimi in classifica con 34 punti, complici i passi falsi delle milanesi lì davanti e dell’altrettanta incostanza di Roma, Juventus e Napoli, i biancocelesti hanno finalmente raggiunto il ‘gruppone’: a -3 dal terzo posto occupato dai giallorossi, a pari punti con i partenopei e a sole due lunghezze da Juventus e Atalanta (con Juventus-Napoli ancora da giocare).

La svolta dunque c’è stata, come testimoniano la classifica e la striscia positiva dei ragazzi di Simone Inzaghi. Adesso si attende solo il rinnovo del mister piacentino che – come dichiarato ieri da lui stesso al termine della partita contro il Sassuolo – ha fatto intendere arriverà tra pochi giorni, e il difensore.

Intervenire sul mercato – anche se nella finestra invernale la Lazio non è abituata a grandi colpi- è quasi un obbligo.

Con l’infortunio di Luiz Felipe, operato alla caviglia pochi giorni fa, e con la relativa stagione ormai compromessa l’arrivo del suo sostituto è cruciale, sia per permettere a Inzaghi più rotazioni nello scacchiere difensivo, sia per far tirare il fiato al terzetto (quartetto se contiamo Hoedt) ormai obbligato da qui a stagione inoltrata.

Il celebre treno sembra essere arrivato in stazione. Le possibilità ci sono tutte per spiccare il volo definitivamente e magari – perché no – tornare ai fasti della stagione scorsa. Per questo la doppia sfida contro l’Atalanta sarà importantissima per proseguire quanto di buono fatto finora e per modificare definitivamente l’inerzia della stagione in favore dei capitolini, in attesa della firma di Inzaghi e del rinforzo in difesa.

Non ci resta dunque, altro che aspettare.

