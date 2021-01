LAZIO WOMEN | Seleman: “Pareggio amaro. Serve più determinazione per chiudere le partite”

Ashraf Seleman, allenatore della Lazio Women, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky.

“Quello di ieri è stato un mezzo passo falso, sono molto amareggiato per il risultato. Era la partita perfetta per fare un passo in avanti ma purtroppo non l’abbiamo sfruttata. Le ragazze devono iniziarsi a prendere più responsabilità, capendo l’importanza delle gare perché in campo vanno loro. Alla fine vince sempre chi segna, la questione è mentale.

Ci vuole più determinazione per chiudere le partite, soprattutto in casa dove facciamo più fatica. Adesso si inizia a fare sul serio, i punti diventano pesanti e non possiamo sprecarli come fatto ieri. Avevamo sbloccato la partita ma subito dopo è arrivato il loro pareggio su una nostra disattenzione.

Eravamo partiti bene, andando meritatamente in vantaggio. Poi però ci siamo abbassati troppo e abbiamo incassato il pareggio in una delle poche azioni offensive del Pontedera. Eravamo tre contro uno nella nostra area, poi abbiamo fatto la gara cercando un gol che purtroppo non è arrivato”.

sslazio.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: