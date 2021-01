Marco Parolo spegne 36 candeline: gli auguri della società – FOTO

Da centrocampista a difensore, è diventato io tuttofare della Lazio. All’età di 36 anni, compiuti oggi, si sta riscoprendo in un nuovo ruolo che gli sta regalando una seconda giovinezza calcistica. Marco Parolo non ha problemi, gioca dove Inzaghi lo mette senza troppe storie sul quanto e sul dove. Ha dato tanto alla Lazio negli anni passati e adesso l’aiuta come può, sapendo che non è più tra i primi nelle gerarchie. La Lazio oggi gli augura tanti auguri tramite un post sui Social.

https://twitter.com/officialsslazio/status/1353477682869149696?s=21

