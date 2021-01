SOCIAL | Lazio-Sassuolo, Caputo 100esima giornata in Serie A – FOTO

Il giocatore del Sassuolo, Ciccio Caputo ha condiviso un post su Instagram commentando la sua 100esima presenza in Serie A, capitata proprio nella sfida contro la Lazio: ”Con la partita di ieri sono 100 presenze in serie A, 45° gol che mi porta nella classifica dei 5 italiani con più gol in 100 gare. Fiero di questo nuovo traguardo ma molto amareggiato per la sconfitta…Darò sempre di più!….”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco “Ciccio” Caputo (@cicciocaputo11)

