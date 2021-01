TMW | Lazio, avviati i contatti per Musacchio: i dettagli

Come viene riportato da Tutto mercato web, la Lazio accelera per il difensore del Milan Mateo Musacchio. Sull’argentino è forte l’interesse del Parma, squadra che si è mossa per prima per il giocatore tanto da essere molto vicina alla chiusura dell’operazione. Nelle ultime ore però, sembrerebbe essere importante il pressing da parte della Società biancoceleste, che ha avviato la trattativa tutt’ora in corso. Può dunque essere Musacchio il mister X di Igli Tare e il prossimo rinforzo da regalare a Simone Inzaghi.

