Atalanta-Lazio, Caicedo obbligato a rimanere a Roma. Immobile parte con la squadra

La stagione entra nel suo momento più caldo ed ogni situazione va gestita al meglio. In casa Lazio le questioni legate agli infortuni sono molte con Inzaghi chiamato a saper ruotare al massimo i suoi uomini nella doppia sfida con l’Atalanta tra campionato e Coppa Italia. Così, in vista dell’impegno di domani con i bergamaschi, il tecnico piacentino, tra i vari, dovrà fare a meno anche di Caicedo che rimarrà a Roma: l’ecuadoregno ha una fascite plantare che lo obbliga ad un turno di riposo per tornare al meglio domenica. Non partirà dall’inizio neanche Immobile che però andrà a Bergamo insieme al resto dei compagni.

