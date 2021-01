Atalanta-Lazio, i convocati di Gasperini

La Lazio è pronta a sfidare l’Atalanta due volte nel giro di pochi giorni, prima in Coppa Italia e poi in campionato. In vista del match di domani, il club bergamasco ha annunciato la lista dei 23 convocati, tra i quali non compare il nome di Hateboer.

Caldara

De Roon

Djimsiti

Freuler

Gollini

Gosens

Gyabuua

Ilicic

Lammers

Mæhle

Malinovsky

Miranchuk

Muriel

Palomino

Pessina

Romero

Rossi

Ruggeri

Scalvini

Sportiello

Sutalo

Toli

Zapata

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: