CdS | Lazio, doppia sfida: Reina non-stop e Luis accelera

La Lazio si prepara alla doppia sfida di Bergamo: domani in fatti ci sarà Atalanta Lazio di Coppa Italia, mentre domenica stessa sfida ma valevole per la prima giornata di ritorno di Serie A. Mister Inzaghi è chiamato a scegliere chi farà gli straordinari; come riporta il Corriere dello Sport il tecnico conferma Reina tra i pali domani, mentre Luis Alberto ieri ha ripreso a correre e prova a recuperare per domenica. Leiva sarà squalificato nel primo match contro i bergamaschi e verrà sostituito da Escalante, mentre Akpa-Akpro va verso la conferma. Le condizioni di Caicedo sono da valutare, Correa è quindi in preallarme.

