CdS | Lazio, Immobile fabbrica record: incide come Leo e Lewa

La Lazio ha ottenuto la vittoria domenica in casa contro il Sassuolo, dando quindi continuità ai risultati e muovendo la classifica. Tra i protagonisti della gara, come sempre, King Ciro. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Immobile dal 2016 ad oggi ha collezionato 116 gol e 29 assist: in totale 145 colpi come Cristiano Ronaldo; hanno fatto di più solo Messi e Lewandowski. Questa la classifica degli attaccanti che hanno segnato più gol e servito più assist dal 2016/17 ad oggi nei 5 campionati top d’Europa: Messi 200, Lewandowski 161, Immobile 145 insieme a Cr, Suarez 144, Salah 143, Kane 132, Mbappè 127, Aubameyang 121, Mertens 114, Werner 113, Cavani 107, Iago Aspas 107, Lukaku 106, Vardy 105 e Neymar 104.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: