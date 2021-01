CdS | Mercato Lazio, si valuta anche il baby Piatkowski

Il mercato sta per chiudersi e la Lazio si sta guardando intorno per vedere se c’è la possibilità di concludere un affare in questa finestra invernale, complice anche lo stop di Luiz Felipe che rimmarrà almeno un paio di mesi fuori dal rettangolo verde. Come riporta il Corriere dello Sport, la società capitolina avrebbe messo gli occhi su Kamil Piatkowski: 20enne polacco, difensore del Raków Częstochowa. Il ds biancoceleste Igli Tare sta valutando più piste, coniugando aspetti tecnici, economici e burocratici. Il tecnico preferirebbe un calciatore pronto, mentre Piatkowski è un under 22 che però non occuperebbe posti in lista.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: