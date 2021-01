Chelsea, si apre il post Lampard: ufficiale l’arrivo di Tuchel

AGGIORNAMENTO 26 GENNAIO 2021

Ora è ufficiale. Il Chelsea apre un nuovo capitolo della sua storia ed ufficializza l’arrivo in panchina dell’ex tecnico dei parigini Thomas Tuchel. Ad annunciare l’arrivo del nuovo allenatore è stato lo stesso club inglese che, via social, ha dato il benvenuto a Tuchel.

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! ✍️🔵 #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021



25 GENNAIO 2021

Con la squadra sprofondata al 9° posto in Premier League, a -11 dal Manchester United capolista, il Chelsea ha ufficializzato l’esonero di Frank Lampard.

All’allenatore non è bastato il successo per 3-1 sul Luton Town in FA Cup. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Chelsea ha deciso di esonerarlo. Al suo posto, secondo quanto anticipato da Sky in Germania, arriverà l’ex allenatore del Psg Thomas Tuchel, esonerato dal club parigino nelle scorse settimane. Il leggendario centrocampista del Chelsea lascia quindi la panchina dopo un anno e mezzo.

Il comunicato del club: “È stata una decisione molto difficile, non presa alla leggera dal proprietario e dal Board. Siamo molto grati a Frank per quello che ha fatto da capo Coach del Club. Tuttavia i risultati e le performance recenti non hanno incontrato le aspettative del Club, lasciandoci a metà classifica senza un percorso chiaro di miglioramento“. E hanno aggiunto: “Non ci può mai essere un buon momento per separarsi da una leggenda del club come Frank ma dopo lunghe discussioni e considerazioni è stato deciso un cambiamento per dare ora al club tempo di migliorare i suoi risultati e le performance di questa stagione”.

Lo riporta Sky Sport

