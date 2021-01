Coppa Italia, Inzaghi: “Settimana impegnativa, l’Atalanta è la più in forma della Serie A. Difensore? Arriverà a gennaio”

Alla vigilia del match con l’Atalanta, valido per i quarti di finali di Coppa Italia, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel.

“Questa settimana sarà molto impegnativa per noi, ci aspetta un doppio incontro con l’Atalanta che, al momento, è la formazione più in forma della Serie A. Dovrò valutare la condizione dei ragazzi e provare ad affrontare la compagine nerazzurra gara dopo gara. Dovrò provare ad alternare i vari ragazzi della rosa, la gara di domani vale l’accesso alle semifinali di coppa e per noi è molto importante. L’infortunio di Luiz Felipe? La Società si sta guardando intorno per rinforzare la difesa, c’è sinergia tra me ed il Direttore Sportivo Igli Tare: in questa finestra di mercato arriverà un difensore”.