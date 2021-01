COPPA ITALIA | L’Inter vince in rimonta il derby di Milano e accede alle semifinali

Termina la prima gara di questi quarti di finale di Coppa Italia. Il derby di Milano tra Inter e Milan, valido per l’accesso diretto alle semifinali, viene vinto dall’Inter di Antonio Conte con l risultato di 2-1. Le reti di Lukaku su rigore e di Eriksen su punizione nel recupero, hanno permesso ai nerazzurri di assicurarsi il passaggio del turno, nel quale affronteranno la vincente tra Juventus e Spal, gara in programma domani alle 20:45. L’espulsione per doppia ammonizione di Zlatan Ibrahimovic, autore del goal del vantaggio, ha limitato le possibilità di vittoria dei rossoneri che sono rimasti in inferiorità numerica per quasi tutta la seconda frazione di gioco. Il primo giallo per l’attaccante sloveno, è stato estratto a seguito di un’accesa discussione con Romelu Lukaku nel finale di primo tempo.

