DAZN, la Top11 della 19° giornata di Serie A: presenti due biancocelesti | FOTO

Con il posticipo di domenica sera tra Parma e Sampdoria, si è chiuso il girone d’andata della Serie A. Ci sarà da recuperare una sola partita, quella che vedrà affrontarsi la Juventus contro il Napoli. In quest’ultima giornata la Lazio ha conquistato i tre punti contro il Sassuolo (2-1), portando a quattro le vittorie consecutive in campionato. Dopo il vantaggio neroverde firmato Caputo, Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile hanno ribaltato il risultato. Come di consueto, i giorni successivi, DAZN apre i sondaggi su Instagram per decretare la Top11 di giornata e, per l’ultima d’andata, sono presenti anche due biancocelesti: Milinkovic-Savic si è preso un posto a centrocampo con una percentuale di voti del 75%, mentre Ciro Immobile, in attacco con Zapata e Zaccagni, ha conquistato il posto con il 69%. Di seguito la formazione completa, pubblicata dalla pagina ufficiale Instagram di DAZN, in una Stories:

