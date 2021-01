Ecco Musacchio, l’argentino è arrivato a Roma: Inzaghi ha il suo difensore – VIDEO

Finalmente Inzaghi ha il suo difensore: è arrivato questa sera alla stazione Termini Mateo Musacchio, ex difensore del Milan e ora in forza alla banda Inzaghi. L’argentino avrà il compito di sostituire il brasiliano Luiz Felipe, che si è dovuto operare pochi giorni fa. Domani mattina visite di idoneità sportiva presso la Clinica Romana della Paideia, poi verrà ufficializzato il contratto che lo legherà al club di Lotito fino al 30 giugno 2021 con opzione per 2 anni.

Questo il video dell’arrivo di Musacchio, registrato in esclusiva da LazioPress.it:

Di seguito le immagini del difensore, al suo arrivo all’Hotel Chateau:

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: