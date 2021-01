FORMELLO – Inzaghi cambia metà squadra: Fares sulla sinistra, Pereira con Muriqi in attacco

Sarà turnover in Coppa Italia contro l’Atalanta. Rispetto alla formazione che è scesa in campo contro il Sassuolo, Inzaghi cambia cinque giocatori di movimento ripartendo col il tandem d’attacco che ha passato gli ottavi di finali con il Parma. Fiducia quindi ad un ritrovato (o trovato per meglio dire) Vedat Muriqi con Pereira alle sue spalle. Ormai è chiaro come il belga di passaporto brasiliano venga visto sempre più come una seconda punta ed ha l’occasione per dimostrare il suo valore in una gara complicata. In panchina quindi Correa come Immobile mentre sono da valutare le condizioni di Caicedo che non si è allenato con i compagni. In mezzo al campo vengono confermate le mezze ali Milinkovic e Akpa Akpro, varia il regista vista la squalifica di Lucas Leiva con Escalante che scalda i motori. Recuperato per la panchina Cataldi dopo il fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Sulle corsie laterali trasloca a destra Marusic per fronteggiare Gosens mentre sulla fascia mancina rientra Fares. Un turno di riposo quindi per Lazzari, continua invece il reintegro per Lulic che ancora non è in grado di scendere in campo dall’inizio. In difesa viene riproposto Hoedt al centro con Patric e Acerbi ai suoi lati. A difendere i pali della porta biancoceleste ancora Pepe Reina vista l’indisponibilità di Strakosha.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: