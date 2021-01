GDM | Lazio, un nome nuovo per la difesa: i biancocelesti pensano a Bruno Viana

La Lazio è alla continua ricerca di un rinforzo in difesa, ormai necessario a seguito dell’infortunio di Luiz Felipe. Secondo GDM, oltre all’idea Todibo del Barcellona, la Lazio sta sondando il terreno per Bruno Viana: difensore centrale classe 1995 in forza allo Sporting Braga, che lo valuta 10 milioni di euro. La trattativa sembrerebbe essere stata avviata dalla Società biancoceleste, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato proprio alla cifra richiesta dal club portoghese.

