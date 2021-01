Giudice Sportivo, mano pesante su Antonio Conte: tornerà in panchina contro la Lazio

Dopo i fatti di Udinese-Inter, il Giudice Sportivo ha inflitto una dura sanzione contro Antonio Conte, che è stato espulso dall’arbitro Maresca per delle vibranti proteste. Al tecnico dei nerazzurri, sono stati inflitti due turni di squalifica ed una multa di 20 mila euro, mentre a Lele Oriali, invece, un turno ed un’ammenda di 5000 euro. Le motivazioni della sanzione, sono le seguenti: “avere, al 45′ del secondo tempo, continuato a protestare in maniera veemente, successivamente al provvedimento dell’ammonizione proferendo a gran voce frasi irrispettose nei confronti del direttore di gara che proseguivano anche dopo il provvedimento di espulsione prima di lasciare il terreno di gioco; nonché, per aver al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato il direttore di gara medesimo con fare minaccioso urlandogli un’espressione gravemente offensiva; infrazione quest’ultima rilevata anche dal collaboratore della Procura Federale”.

Per questo motivo, Antonio Conte tornerà in panchina contro la Lazio, saltando i match contro Benevento e Fiorentina.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: