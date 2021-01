Il Tempo | Lazio, finalmente la firma: Inzaghi fino al 2023, fumata bianca nella notte

La questione legata al prolungamento di contratto di mister Inzaghi per mesi ha tenuto col fiato sospeso i sostenitori biancocelesti. Nonostante l’incontro con il presidente Lotito sia slittato più volte, lo stesso allenatore ha confermato domenica in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga contro il Sassuolo, un accordo imminente tra lui ed il patron laziale. Stando a quanto riporta Il Tempo è arrivata nella notte la fumata bianca per il rinnovo del tecnico, sempre più centrale nel club. Il patron blinda l’allenatore, dopo un lungo tira e molla: stipendio da 2,5 milioni più bonus per due anni con opzione per il terzo.

