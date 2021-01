Immobile ospite a Tiki Taka: “Lazio a vita, ho scelto di sposare questo progetto fino alla fine della mia carriera”

Durante il programma Tiki Taka in onda questa sera su Italia 1 è intervenuto il bomber della Lazio Ciro Immobile parlando della condizione attuale della sua squadra e di altro, rilasciando anche un’importante dichiarazione sul suo futuro. Queste le sue parole: “Quest’anno abbiamo avuto degli alti e bassi, mentre in Champions abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. E’ giusto che però ora si parli più un po’ di più di noi, perché ci stiamo riprendendo anche in campionato. Dove sono più duri i difensori? In tutti i campionati in cui sono stato. Belotti? Con lui ci troviamo bene. Sono più grande di lui e spesso gli dico di che dobbiamo andare a dormire presto perché dobbiamo risparmiare energie per la nazionale, quando siamo in camera insieme. Lazio pre-covid da scudetto? Sicuramente eravamo molto forti, era il nostro momento, ci sentivamo imbattibili. Volevamo vincere ogni partita e stavamo riuscendo. Poi però il calcio non era più il primo pensiero e ci siamo distratti, perdendo qualche punto. Ventura e la nazionale? Quell’Italia era una squadra che voleva partecipare ad ogni costo ai mondiali e siamo arrivati contro la Svezia con troppa pressione addosso. Con Mancini ora stiamo facendo un ottimo lavoro. Abbiamo riportato la gente a tifare la nazionale con piacere ed a questo il mister teneva. Avere un allenatore ex-calciatore può conoscere le dinamiche e questo avvantaggia, anche il passaggio ad allenatore è importante. e questo con Mancini ci stiamo riuscendo bene. Inzaghi? Delle volte non ha voce nemmeno durante gli allenamenti. Sono felice di quello che ho fatto alla Lazio e di quello che abbiamo vinto, quando sono arrivato io eravamo più in basso, e siamo arrivati in alto, addirittura agli ottavi di Champions. Qui a Roma sono felice con la mia famiglia, l’amore che ci dà la gente non potrà mai essere superata da nessun’altra squadra, magari più ambita. Quando sono andato al Borussia pensavo fosse la cosa più giusta, ero giovane ed ho fatto quella scelta. Ora però ho preso la scelta di sposare il progetto Lazio fino alla fine della carriera. Mi sento responsabile della felicità dei tifosi della Lazio. Con il Bayern servirà un po’ di tutto, dovremmo giocare al massimo delle nostre possibilità. Atalanta? Vogliamo vincerle entrambe.

