Lazio Atletica, le aquile tornano a gareggiare… finalmente

Domenica di cross, dopo tanto tempo lontano dalle gare all’Ippodromo delle Capannelle la FIDAL mette in scena la prima prova del Regionale Individuale e del Societario.

Non sono mancate pioggia, vento e fango a battezzare la nuova stagione agonistica all’aperto, come nella migliore delle tradizioni delle campestri. I giovani ragazzi della scuola della SS Lazio Atletica possono finalmente cimentarsi in qualche competizione ufficiale, una parte fondamentale del loro percorso di crescita e maturazione.

Un po’ particolare la partenza, con gli atleti al via insieme ormai a quella inseparabile mascherina che poi hanno potuto togliere soltanto una volta sgranati sul percorso.

Sulla gara principale di 10km molto bene il nostro Filippo Cattabriga, undicesimo assoluto con 37’57”, davanti a Matteo Cuozzo in 38’58” reduce da infortunio. Al 27° posto una nuova aquila, Diego Iacovone in 40’16” superando il nostro immenso Emanuele Conti in 40’34”

Tutti i risultati:

CDS ASSOLUTO DI CROSS 2021 PRIMA PROVA – CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ALL/JUN/PRO/SEN-CAPANNELLE, ROMA- Cross Km 10 Filippo CATTABRIGA – 37:57 Matteo CUOZZO – 38:58 Diego IACOVONE – 40:16 Emanuele CONTI – 40:34 Enrico MARTELLUCCI – 41:24 Filippo TAMBURLANI – 42:12 Davide BERNARDINI – 45:25 Francesco RINALDI TUFI – 46:24 Cross Km 8 – JUNIORES M Raoul D’ALESSIO – 32:54 Cross Km 5 – ALLIEVI Gianmarco ALFONSI – 23:32 Cross Km 4 – ALLIEVE Aurora VITO – 23:54 2500mt – CADETTI Edoardo VERDESI – 13:10 2000mt – CADETTE Giorgia FERA – 9:42 Matilde CALABRESI – 9:43 Eleonora MEARELLI – 10:58 CROSS CORTO Km 3 – UOMINI Riccardo FRASCHETTI – 13:14 Emanuele FANTACONE – 14:04 Rajen Paul RANA – 15:11 Matteo PETRELLI – 15:29 CROSS CORTO Km 3 – DONNE Emanuela CANCELLIERI – 14:46

