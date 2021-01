Lazio, quello di febbraio sarà un mese impegnativo: il calendario dei biancocelesti

Il calendario di febbraio risulta essere fitto e pieno di appuntamenti, alcuni decisivi e di lusso. Quello del secondo mese dell’anno sarà un vero tour de force per la squadra di Simone Inzaghi, che dovrà essere abile nella gestione delle energie dei propri giocatori, visti i molteplici impegni nelle varie competizioni. Difatti, la Lazio sarà operativa su due, fronti diversi, se non tre, ovvero in campionato, in Champions League ed eventualmente in Coppa Italia. Il 7 febbraio si inizia con la gara di Serie A contro il Cagliari, si prosegue con l’Inter il 14 e poi il 20 con la Sampdoria. Il 23 invece si gioheranno gli ottavi di Champions, in cui i biancocelesti affronteranno i campioni in carica del Bayern Monaco. la sfida contro il Bologna il 27 sarà l’ultima di questo mese di fuoco, che può essere ancora più arduo in caso di passaggio del turno di Coppa Italia, con le semifinali che si disputeranno il 3 e il 10 febbraio.

