L’Olimpico, un amico ritrovato: poker di vittorie di fila in casa per la Lazio

Nei giorni più difficili tra fine ottobre e inizio novembre – scossa dalla tempesta dei tamponi, dalle positività, dagli infortuni e dai risultati non proprio entusiasmanti – la Lazio sembrava aver perso quello che da tempo era uno dei suoi maggiori alleati: lo stadio Olimpico. Un amico ritrovato da metà dicembre in poi, un periodo decisamente più positivo e redditizio per la squadra di Inzaghi, che nell’ultimo mese ha sempre vinto in casa: 2-0 al Napoli, 2-1 alla Fiorentina, 3-0 nel derby con la Roma e il 2-1 di domenica scorsa contro il Sassuolo. Un rendimento convincente che sa di ritorno alla normalità, al contrario del percorso dei mesi iniziali di questa stagione: nelle prime 6 partite giocate all’Olimpico da settembre, è infatti arrivata una sola vittoria (col Bologna), poi 2 pareggi (con Inter e Juventus) e 3 sconfitte (Atalanta, Udinese, Hellas Verona). Ha fatto quindi più del doppio dei punti nelle ultime 4 partite interne (12), che nelle 6 precedenti (5).

Emblematici, poi, i dati dei gol. Che rappresentano in modo significativo e oggettivo la crescita della Lazio, la squadra più in forma della Serie A. Dal 20 dicembre (2-0 al Napoli) a domenica con il Sassuolo, Immobile e Co. hanno segnato 9 reti e subite solo 2. Nei restanti incontri casalinghi, invece, sono solo 7 (media poco superiore di 1 ogni 90 minuti) i gol all’attivo, mentre quelli incassati ben 12. Insomma, con l’Olimpico di nuovo amico, la Lazio è tornata una seria candidata nella corsa per il vertice della classifica. Le prossime tappe a Roma saranno con il Cagliari (7 febbraio), Sampdoria (20 febbraio) e con il Bayern Monaco, l’andata degli ottavi di Champions (23 febbraio). Tre gare in cui bisognerà far valere il fattore campo, anche se contro i Campioni d’Europa in carica servirà anche ben altro. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

