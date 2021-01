PRIMAVERA1 | Juventus-Lazio, la designazione arbitrale

Non c’è tempo per leccarsi le ferite post k.o. contro il Milan. La Lazio Primavera guarda avanti e dopo il sorteggio di Youth League in programma domani, i biancocelesti scenderanno in campo sabato alle 13 a Vinovo per sfidare la Juventus. Come reso noto dal sito ufficiale biancoceleste, ad arbitrare l’incontro sarà il Luigi Carella, coadiuvato dagli assistenti Fabio Pappagallo e Mauro Dell’Olio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: