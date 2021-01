Quando Mateo Musacchio tolse la “maglia-trofeo” di Acerbi dalle mani di Kessie e Bakayoko | VIDEO

A volte alcune storie iniziano a legarsi tra loro prima che effettivamente sia così. Domani mattina, Mateo Musacchio, farà le visite mediche con la Lazio per diventare un suo nuovo giocatore. Ma c’è un evento che li ha legati prima: si tratta della partita di campionato del 13 aprile 2019, quando Kessie e Bakayoko si presentano con la maglia di Acerbi in mostra, come un trofeo di guerra, sotto la Curva Sud dello Stadio San Siro. Un gesto deprecabile, dopo il quale arrivarono le scuse via social dei protagonisti, ma che vide come attore secondario anche Mateo Musacchio. Il difensore rossonero, infatti, visto il comportamento dei compagni, intervenì, togliendogli di mano la maglia di Acerbi e mettendo fine a quella brutta scena.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: